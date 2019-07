Meidet die Nationalstraße DN 13

Von: Dieter Drotleff



Mittwoch, 03. Juli 2019

Kronstadt – Gestern, 2. Juli l.J., wurden die Reparaturen an der Nationalstrasse DN 13, die durch den Geister-Wald führt, eingeleitet. Die Arbeiten werden eineinhalb Monate dauern und werden auf einer Strecke von 14,2 km vom Weißen Brunnen bei Nussbach/Măieruș in Richtung Reps/Rupea vorgenommen. Da die Asphaltdecke erneuert werden soll, und die Arbeiten nur am Tage durchgeführt werden können, hat der Sprecher der Kronstädter Regionaldirektion für Straße und Brücken (DRDP) die Empfehlung für die Autofahrer ausgesprochen, als Alternative die Nationalstraße DN 1 von Kronstadt/Brașov bis Schirkanyen/Șercaia, dann die DN 1S bis Hoghiz und retour zu befahren, um die Warteschlangen bei der Fahrt in Richtung Schässburg/Sighișoara zu vermeiden. Auch seitens der Verkehrspolizei kam eine Meldung, dass bis zum 31. August der Verkehr auf der DN 13 von Kilometer 36+000 bis 50+224 behindert sein wird. Da in dieser Zeitspanne auch die Haferlandwoche im Repser Gebiet, 25. - 29. Juli, stattfindet, sollte man sich diesen Empfehlungen anpassen.