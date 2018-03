Michelsberg freut sich zu Ostern auf Gäste und Sonnenstrahlen

Sonntag, 25. März 2018

kp. Hermannstadt – Am protestantischen und katholischen Ostermontag, dem 2. April, lädt die Evangelische Kirchgemeinde A.B. Michelsberg/Cisnădioara um 11.30 Uhr zu einem Gottesdienst in die romanische Basilika auf die Michelsberger Burg ein. Der liturgische Rahmen des Ostergottesdienstes richtet sich nach evangelischem Brauchtum. Anschließend an den Gottesdienst, für den die Gastgeber schönes Frühlingswetter bereithalten wollen, wird im Hof der Michelsberger Burg mitgebrachtes Essen verzehrt, auch werden traditionelle Osterbräuche und das bei Kindern und Jugendlichen beliebte Spiel „Eierschibbeln“ vorgeführt.



Alle Gäste und Freunde der Michelsberger Kirchgemeinde werden gebeten, eigens für diese Gelegenheit Ostereier mitzubringen. Sollte das Wetter mit keinem Blick auf die Karpaten, dafür aber mit Niederschlägen und Wind aufwarten, wird das Treffen in die Dorfkirche und den Pfarrhof verlegt. Die Michelsberger Kirchgemeinde rät allen interessierten Ostergästen, für die Anfahrt mit dem PKW und den Aufstieg auf die Burg ein großzügiges Zeitfenster einzuplanen.