Minderheit im vereinten Rumänien

Von: Hannelore Baier



Mittwoch, 07. November 2018

Hermannstadt – Den 100 Jahren deutsche Minderheit im vereinten Rumänien widmet das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR) eine Tagung, die am Freitag, den 16. November, im Spiegelsaal des Forumshauses stattfinden wird. Dabei werden zunächst Fachleute zu den unterschiedlichen Aspekten der Geschichte und Gegenwart mit Blick auf die Zukunft der Rumäniendeutschen referieren, um anschließend mit dem Publikum zu diskutieren.

Die Tagung beginnt um 15 Uhr mit der Begrüßung durch den DFDR-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr. Im Anschluss halten Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität, München, und Dr. Radu Carp, Professor an der Fakultät für Politikwissenschaft, Bukarest, Grundsatzvorträge zum Thema der Tagung. Nach einer Pause findet ab 17 Uhr ein Rundtischgespräch statt mit Dr. Claudiu Florian, Direktor des rumänischen Kulturinstitutes, Berlin, Dr. Konrad Gündisch, Vorsitzender des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ und Dr. Paul Milata, Historiker und Unternehmer, am Podium.