Modernisierung und Erweiterung von Aro-Palace-Hotel

Von: Dieter Drotleff



Dienstag, 09. Juli 2019

Kronstadt – Kennzeichnend für die Architektur von Kronstadt/Braşov ist auch das 1939 gebaute Aro-Palace-Hotel, nach einem Projekt des Architekten Horia Creangă. In seinen Räumen sind im Laufe der Jahre Staatschefs, zahlreiche Persönlichkeiten, die Sänger des Schlagerfestivals „Goldener Hirsch“ untergebracht worden.



Nach 80 Jahren benötigt der alte Flügel des Hotels dringend Reparaturen und Modernisierungen. Seit 2012 dient dieser Flügel nicht mehr der Unterkunft von Touristen, nachdem er vom Vier-, in die Drei-Sterne-Hotelkategorie abgestuft worden war. Nur im neuen Flügel des Hotels werden Touristen untergebracht. Das Hotel gehört dem Unternehmen SC Aro Palace SA, das auch über weitere Hotels und Gaststätten im Stadtgebiet verfügt. Das Unternehmen ist Teil des Investmentfonds SIF Transilvania. 2016 kündigte die Leitung von SC Aro Palace SA an, eine europäische Finanzierung für die Modernisierung des Hotels in Höhe von 14 Millionen Euro zu beantragen. Anfangs dieses Jahres gab sie dann bekannt, 665.000 Lei für die Modernisierung der Fassade des alten Hotel-Flügels zu investieren.



Laut dem vom Kronstädter Bürgermeisteramt genehmigten Projekt für die Modernisierung der Fassade, wird der Bau die gleichen Dimensionen beibehalten, was bedeutet, dass keine schwerwiegende Veränderungen vorgenommen werden. Laut dem Stadtbauplan sollen in den obersten Etagen, neun und zehn, wo vor Jahren ein Schwimmbad die Touristen anlockte, Konferenzräume und Bars eingerichtet werden. Die Gästezimmer bestehen weiterhin einschließlich bis zum 8. Stockwerk. Die Fassade des Baus soll wiederhergestellt werden, die bis zum ersten Stockwerk vorgenommenen Anbauten in Richtung Johannis-Platz sollen einen Aufbau erhalten.