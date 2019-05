Musik- und Karikaturwettbewerb

Neuigkeiten beim Festival der Temeswarer Künste

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 25. Mai 2019

Temeswar – Das Festival der Temeswarer Künste findet vom 3. bis 9. Juni in Temeswar/Timişoara statt. Verschiedene Kulturevents sind an den wichtigsten öffentlichen Plätzen in der Innenstadt geplant. Das Ereignis steht unter dem Motto „100 Jahre Temeswar“.



Mehr als 20 Tanzschulen und –gruppen werden das Projekt „100 Jahre in Tanzschritten“ umsetzen, welches am 3. Juni stattfindet. Unter der Leitung des weltweit berühmten Karikaturisten Ştefan Popa Popa´s wird ein Karikaturwettbewerb ins Leben gerufen, im Rahmen dessen während der gesamten Festivaldauer kostenlos Karikaturen und Porträts entstehen. Die Mitglieder des Vereins bildender Künstler „Romul Ladea“ werden eine Großmalerei schaffen. Eine weitere Premiere für das Festival der Künste stellt der „Abend der Gitarren“ dar, der am Donnerstag, dem 6. Juni, am Sankt-Georgs-Platz stattfindet. Alle Temeswarer, die Gitarre spielen können, werden zum Mitmachen eingeladen. Hauptakteure dieses Ereignisses sind die Musiker Ilie Stepan und Horea Cri{ovan.

Eine Besonderheit ist auch das „Bega Music Festival“: 41 Lieder wurden in den kreativen Bereich eingeschrieben, 34 Sängerinnen und Sänger nehmen an der Interpretationssektion des Wettbewerbs teil. Die Namen der Finalisten werden am Dienstag, dem 28. Mai, auf der Facebook-Seite „Evenimente Primăria Timişoara“ sowie auf der Internetseite des Bürgermeisteramtes www.primariatm.ro mitgeteilt. Der Wettbewerb entfaltet sich am 7. Juni, wobei die Gala für den 9. Juni geplant ist. Zu den Ehrengästen zählen „X Factor“-Gewinnerin Bella Santiago und Maria Hojda, Teilnehmerin an dem Wettbewerb „Vocea României“. Während des Festivals werden unter anderen DJ Project, Costel Busuioc und Ricardo Caria auftreten.



Am 3. Juni, bei der Eröffnung des Festivals, werden auch die Gewinner des Foto- und Video-Projekts „100 Jahre Temeswar – touristische Sehenswürdigkeiten“ ausgezeichnet. Das Festival der Temeswarer Künste fördert lokale Künstler sowie alle Kunstliebhaber und –schaffende aus der Stadt an der Bega, die daran interessiert sind, mitzumachen.