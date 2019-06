Musikcamp 2019 in Radeln

Von: Ralf Sudrigian



Donnerstag, 13. Juni 2019

Kronstadt – Die Sommerferien stehen an. Wer für die erste Juliwoche noch nichts für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und sechzehn Jahren eingeplant hat, bekommt seitens des Vereins „Eltera“ ein interessantes Angebot.



Im Tabaluga-Haus der Peter-Maffay-Stiftung in Radeln/Roadeş läuft zwischen dem 1. und dem 5. Juli ein Musiklager in deutscher Sprache. Geleitet wird das Lager von dem deutschen Profi-Musiker Matthias Roos (Aalbachtal-Express). Die Teilnehmer können zum Abschluss des Lagers Mitglieder der Musikcamp-Big-Band werden. Aber bewerben können sich auch jene, die noch nicht ein Musikinstrument beherrschen. Leihinstrumente werden nach Bedarf gesichert.



Außer der Freude an der Musik bietet das Ferienlager Spaß und Spiele, kreative Workshops, Lagerfeuer-Abende und selbstverständlich neue Freundschaften.

Im Preis von 175 Euro enthalten sind vier Nächte im Tabaluga-Haus (Doppelzimmer mit WC und Dusche), Vollpension und Teilnahme an allen Aktivitäten. Der Transfer wird ab Kronstadt/Braşov gesichert. Einschreibungen fürs Lager erfolgen über ein Anmeldeformular, herunterzuladen von der Webseite des Deutschen Forums Kronstadt www.forumkronstadt.ro, das das Einverständnis der Eltern einschließt und das an Herrn Roos abgegeben wird (Asociaţia Eltera, str. Lunga 236, ap 3, 500059 Bra{ov, Handy: 0747.547.988).