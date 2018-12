Nächstes großes Sachsentreffen 2021

Von: Michael Mundt



Freitag, 07. Dezember 2018

Hermannstadt – Die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS) hat während ihrer Sitzung am 24. November beschlossen, dass im August 2021 wieder ein großes Sachsentreffen in Hermannstadt/Sibiu stattfinden soll.

„Nachdem das große Sachsentreffen 2017 bei vielen Teilnehmern in angenehmer Erinnerung geblieben ist und es zahlreiche Nachfragen gab, wann das nächste veranstaltet wird, fiel der Beschluss, nach einem Abstand von vier Jahren, ein zweites derartiges Treffen zu veranstalten. Die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, der Verband der Heimatortsgemeinschaften, die Verbände der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Österreich sowie der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland sind eingeladen, als Partner mitzumachen. Vorschläge und Ideen für die Gestaltung des Treffens sind willkommen“, erklärte der Geschäftsführer des Siebenbürgenforums, Winfried Ziegler. Das kommende Sachsentreffen, im September 2019, findet in Bistritz statt.