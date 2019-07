Neue Bezahlungsmöglichkeiten für den Nahverkehr

Von: Andreea Oance



Dienstag, 02. Juli 2019

Temeswar – Der Nahverkehrsbetrieb Temeswar/Timişoara (STPT) hat am Montag neue Bezahlungsmöglichkeiten für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Ab dem 1. Juli können Fahrgäste die Einwegfahrkarte sowie die Tageskarte per SMS begleichen. Unter der SMS-Nummer 7442 kann man sowohl die Fahrt mit der Straßenbahn, mit dem Trolleybus und Autobus sowie mit den Kleinschiffen auf der Bega bezahlen.

Um eine übliche Fahrkarte zu erwerben, müssen die Nutzer den Text B und die Nummer der Verkehrslinie per SMS schreiben. Das Ticket kostet 0,50 Euro ohne Mehrwertsteuer; die Karte bleibt für eine volle Stunde gültig. Unter derselben Nummer aber mit dem Text V kann man eine Vaporettikarte erwerben. Diese kostet 0,22 Euro ohne Mehrwertsteuer. Für eine Tageskarte muss man den Text ZI einfügen. Der Preis dieser beträgt 2,5 Euro ohne Mehrwertsteuer. Der SMS-Service ist derzeit kostenlos für die Nutzer der Mobilnetzwerken Vodafone und Digi. Orange- und Telekomnutzer müssen noch 0,05 Euro draufzahlen. Bei STPT-Kontrollen müssen die Fahrgäste die Zahlungsbestätigungs-SMS vorweisen.

Ebenfalls ab Anfang Juli hat der Nahverkehrsbetrieb auch eine neue Mobiltelefonanwendung für den Kartenverkauf eingeführt. Neben der bereits vorhandenen 24Pay ist nun auch die mobilPay-Wallet-App von Google Play und App Store erhältlich.

Seit Anfang des Jahres sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch rund 350 Automaten für das Zahlen mit der Geld- und Kreditkarte angebracht worden. Die Geräte geben eine für 60 Minuten gültige Quittung aus. Diese kann als Fahrkarte vorgewiesen werden. Achtung: Die Geldkartengeräte sind jedoch nur für Contactless-Karten gültig. Wer aber die Karten auf klassische Art erwerben möchte, hat diese Möglichkeit während der Woche an einer der insgesamt 18 Verkaufsstellen in Temeswar.