Neue Brücke über den Zibin

Von: Vlad Popa



Montag, 08. Juli 2019

Hermannstadt - Infolge eines abgeschlossenen Zuschlagsverfahrens hat das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu den Vertrag zur Ausarbeitung des technischen Projektes betreffend die Modernisierung einer Brücke über den Zibin in der Rozmarinului-Straße im Stadtteil Neppendorf/Turnișor unterzeichnet. Zurzeit verfügt die Brücke über eine einzige Fahrbahn und entspricht nicht mehr den derzeitigen technischen Vorgaben. Mit dem Projekt soll anstelle der aktuellen Brücke eine neue errichtet werden, die dem anfallenden Verkehr standhalten kann. Die Brücke hier ist der Stadtverwaltung zufolge wichtig, weil sie in Zukunft Teil der direkten Straßenverbindung zwischen dem Strand-Viertel und Neppendorf sein wird und den Verkehr am Mühlberg/Șoseaua Alba Iulia entlasten wird. Die mit den Arbeiten beauftragte Projekt-Firma S.C. Dev in All S.R.L. Jassy wird innerhalb der kommenden vier Monate das technische Projekt ausarbeiten, die nötigen Genehmigungen erwirken und technische Beratung betreffend die Projektausführung anbieten. Der Wert der Investition beträgt 119.000 Lei ohne Mehrwertsteuer. Der nächste Schritt ist die Vergabe der eigentlichen Bauarbeiten.