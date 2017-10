Neue Buslinie in der Schulerau

Donnerstag, 12. Oktober 2017

ew. Kronstadt- In der letzten Sitzung der Verkehrskommission des Kronstädter Lokalrats wurde beschlossen, zwei neue Haltestellen der Öffentlichen Verkehrsregie Kronstadt (RATBV) in der Schulerau/Braşov einzurichten. Die eine wird in der Nähe der Gondelstation, vor der Skibar „Rossignol“ sein, die andere auf der Straße „Poiana Soarelui“. Die zwei Stationen befinden sich auf der Trasse der neuen Buslinie, die vom Parkplatz in der „Kleinen Schulerau“ bis zu den Skipisten fährt. Die Lokalbehörden haben den Beschluss gefasst, diese Linie einzurichten, damit die Touristen ihre Autos im neuen Parkplatz lassen und somit der Stau und das Gedränge, die in den Wintermonaten in der Schulerau herrschen, vermieden werden. Vor Kurzem wurde eine Auktion für den Kauf von sechs Kleinbussen, die auf dieser Linie fahren werden, eingeleitet.