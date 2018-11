Neue Busse vorgestellt

Bürgermeisteramt Hermannstadt lässt schrittweise die gesamte Flotte erneuern

Von: Vlad Popa



Dienstag, 06. November 2018

Muzaffer Arpacioglu stellte einen der angelieferten Busse im Beisein der Bürgermeisterin Astrid Fodor vor.

Hermannstadt - Die ersten zehn Nahverkehrsbusse von insgesamt 120 Fahrzeugen, die das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu und das untergeordnete Nahverkehrsunternehmen Tursib S.A. demnächst ankaufen, wurden am Freitag am Großen Ring/Piața Mare vorgestellt. Im Rahmen des Events „Die Transformation“ hatten die Hermannstädter, und nicht nur sie, die Möglichkeit, am Großen Ring einige der ältesten Fahrzeuge der Tursib aber auch die zwei neuen Modelle der Marken Isuzu und Menarinibus zu besichtigen, die nach der Beendigung des Zulassungsverfahrens schrittweise in Betrieb genommen werden.

Anlässlich eines Festaktes im Innenhof des Bürgermeisteramtes begrüßte die Bürgermeisterin Astrid Fodor den Botschafter der Republik Türkei in Bukarest, Osman Koray Ertas, den türkischen Honorarkonsul in Klausenburg/Cluj-Napoca, Vasile Andrei Vita, Guven Gungor, den Vorsitzenden des Vereins der Türkischen Geschäftsleute, die Generaldirektoren und Vertreter der Anadolu Isuzu Otomotiv und der Karsan Otomotiv sowie zahlreiche Stadträte und Gäste.

„Mit dieser Veranstaltung feiern wir den Beginn der Erneuerung der Busflotte der Tursib S.A. anlässlich des Kaufes von 55 neuen Bussen, die bis Jahresende angeliefert werden und mehr als die Hälfte der aktuell in Hermannstadt fahrenden Busse ausmachen. Die Stadtverwaltung hat bislang mehrmals mitgeteilt, dass die Erneuerung der gesamten Flotte der Tursib beabsichtigt ist. Diesbezüglich läuft ein Ausschreibungsverfahren, in dessen Rahmen weitere zehn Euro-6-Busse geliefert werden, die nun nicht mehr von der Tursib sondern vom Bürgermeisteramt selber gekauft werden. Des Weiteren werden 40 umweltfreundliche Erdgasbusse mit EU-Mitteln, fünf elektrische Kleinbusse mit Mitteln der Entwicklungsagentur Zentrum (ADR Centru) und neun Elektro-Kleinbusse im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Entwicklungsministerium gekauft. Die neue Flotte von rund 120 Bussen entspricht den Ansprüchen der Stadt und den Bedürfnissen, die ihre Entwicklung mit sich bringt, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.

Der türkische Botschafter Osman Koray Ertas sprach seine Freude aus, dem Festakt beiwohnen zu können und erklärte, dass „mit dem Fortschritt der umweltfreundlichen Technik immer wieder neue Busse überall in der Türkei gebaut werden, die in Rumänien von Konstanza bis Jassy und von Bukarest bis Temeswar eingesetzt werden. Hermannstadt ist wichtig, nicht nur weil es eine der schönsten Städte in Rumänien ist, sondern auch weil es sich bald den großen Herausforderung des Gipfeltreffens 2019 stellen wird. Ich hoffe, dass die Herausforderung auch mithilfe dieser Erneuerung der Busflotte gemeistert werden kann“, sagte der Botschafter Osman Koray Ertas.

Weitere Grußworte sprachen Hakan Kefoglu, Exportmanager der Anadolu Isuzu Otomotiv, Muzaffer Arpacioglu, der stellvertretender Generaldirektor der Karsan Otomotiv, sowie Ing. Dan Căpraru, Generaldirektor von Tursib, der Einzelheiten zur Ausstattung der Busse und anschließend Informationen über die am Großen Ring ausgestellten alten und neuen Busse bot.