Neue Charterflüge für Arader

Zweite türkische Fluggesellschaft mit Urlaubsflügen

Von: Balthasar Waitz



Donnerstag, 29. Dezember 2016

Arad - In Partnerschaft mit der Reiseagentur „Emma Voyage” startet die türkische Low-Cost-Fluggesellschaft „Corendon Airlines“ erst-mals ab kommendem Sommer Charterflüge vom Arader Flughafen in Richtung eines der meistbesuchten Sommerurlaubsziele, Antalya. Diese Fluggesellschaft mit einer Luftflotte von elf Flugzeugen Boeing 737 (je 189 Passagiere) ist derzeit auf 36 Flugrouten und 150 Flughäfen tätig. Der erste Flug vom Arader Flughafen ist für den 6. Juni 2017, der letzte der Sommerurlaubszeit für den 19. September angesetzt, alle Charterflüge sind einmal wöchentlich, für jeweils Dienstag vorgesehen. Bekanntlich - die ADZ berichtete darüber - hat auch die Reiseagentur „Prestige Tours“ vor Kurzem angekündigt, ab dem kommenden Sommer Charterflüge vom Arader Flughafen mit dem Reiseziel Antalya einzuführen.



Diese werden in Partnerschaft mit der türkischen Low-Cost-Fluggesellschaft „Atlasglobal“ ebenfalls einmal wöchentlich, jedoch jeweils freitags angeboten. Laut Ema Boi]a, Manager der Reisegesellschaft „Emma Voyage”, erwartet man in der Stadt und dem Kreis Arad trotz der Konkurrenz der beiden türkischen Low-Cost-Fluggesellschaften ein starkes Interesse für diese sommerlichen preiswerten Charterflüge, zumal auch Antalya bei den Aradern schon seit Jahren zu den Lieblingszielen für ihren Sommerurlaub gehört. Zu erwarten ist auch eine weitere Auffächerung des Flugangebots während der Urlaubszeit am Arader Flughafen.