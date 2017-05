Neue Einschreibungsrunde für „TGP – The Album“

Donnerstag, 18. Mai 2017

rn. Temeswar – „TGP – The Album“ heißt das jüngste Projekt der Marke „Timişoara Gospel Project“. In diesem Jahr plant der Initiator des Temeswarer Gospel-Projekts, Dominic Samuel Fritz, mit dem Chor ein Album aufzunehmen. Zwischen dem 22. Mai und dem 4. Juni können sich all die, die gern singen, kostenlos für die Albumaufnahmen anmelden. Die Chorproben finden am Samstag, dem 10. Juni, zwischen 10.30 und 17 Uhr, sowie am Sonntag, dem 11. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr statt. Für weitere Proben wird sich der Chor vom 1. bis zum 9. Juli täglich treffen, voraussichtlich abends zwischen 19.30 und 22 Uhr. Einige Profimusiker begleiten den Gospel-Chor.



Die eigentlichen Studioaufnahmen erfolgen am Samstag, dem 8. Juli, und am Sonntag, dem 9. Juli. In diesem Jahr bleibt das eigentliche Timişoara Gospel Project aus. Das Timişoara Gospel Project wurde von dem Deutschen Dirigenten Dominic Samuel Fritz vor zwölf Jahren ins Leben gerufen. Laien- und Profisängerinnen und –sänger kommen zusammen, um zusammen eine Woche lang zu singen und anschließend ein öffentliches Konzert in Temeswar zu bestreiten.



Das Ereignis mit karitativem Zweck gehört zu den meisterwarteten Kulturevents in Temeswar. Das Album, das in diesem Jahr aufgenommen wird, umfasst Originalsongs, die Dominic Samuel Fritz komponiert hat. Details zum Projekt gibt es unter www.asociatia-tgp.ro.