Neue Eislaufbahn am Temeswarer Freiheitsplatz

Von: Raluca Nelepcu



Freitag, 30. November 2018

m Freiheitsplatz soll in diesem Jahr erstmals eine Schlittschuhlaufbahn eingerichtet werden. Foto: Raluca Nelepcu

Temeswar – Eine neue Eislaufbahn wird in diesem Winter in Temeswar/Timişoara eröffnet. Diese wird von einem Privatunternehmen am Freiheitsplatz/Piaţa Libertăţii eingerichtet. Ebenfalls hier soll das sogenannte „Kinderstädtchen“ auf die kleinen Besucher warten, die sich eines Karussells und eines kleinen Zugs, der am Wochenende Innenstadtrundfahrten ermöglicht, erfreuen werden.



600 Quadratmeter groß ist die neue Eislaufbahn am Freiheitsplatz, an der zurzeit gearbeitet wird. 15 Lei werden die Bürger von Montag bis Donnerstag fürs Schlittschuhlaufen bezahlen, am Freitag und am Wochenende wird der Spaß auf Eis 20 Lei kosten. Schlittschuhe können vor Ort zum Preis von 15 Lei ausgeliehen werden.



Für die Kinder ließ das Bürgermeisteramt im Herbst 2016 eine Schlittschuhlaufbahn im Kinderpark einrichten, allerdings steht diese ungenutzt da. Bürgermeister Nicolae Robu ist überzeugt, dass der Standort unpassend ist. Rund 120.000 Euro kostete die Einrichtung mit Kunststoffplatten im Kinderpark, die das ganze Jahr über hätte genutzt werden müssen. Allerdings haben sich dafür nur wenig Interessenten gefunden.



In Temeswar werden in der kalten Jahreszeit Schlittschuhlaufbahnen auf den Parkplätzen der Einkaufsmalls oder der großen Einkaufszentren am Rande der Stadt eingerichtet.