Neue Finanzierung für Kreiskrankenhaus

Drei Gebäude der Pneumologie und ein Pavillon der Psychiatrie erneuert

Von: Vlad Popa



Samstag, 04. August 2018

Hermannstadt - Drei Finanzierungsverträge in Höhe von 3 Millionen Euro zur thermischen Effizientisierung mehrerer Gebäude im Rahmen des Hermannstädter Kreiskrankenhauses haben die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean und Simion Cre]u, der Direktor der Entwicklungsagentur Zentrum (ADR Centru) am Mittwoch unterzeichnet. Die großangelegte Investition betrifft dabei das Gebäude der Klinik, jenes des Pavillons II und des Verwaltungsgebäudes im Rahmen des Pneumologie-Krankenhauses sowie den Pavillon IV des Psychiatrie-Krankenhauses mit einer Gesamtfläche von über 2500 Quadratmetern.



Zur nicht rückzahlbaren Finanzierung im Wert von 14,6 Millionen Lei, die über das Operationelle Regionale Programm 2014-2020 gewährt wird, kommt der Eigenbeitrag der Kreisverwaltung in Höhe von etwas über 298.000 Lei hinzu.

Von der Gesamtsumme nehmen die Klinik 3,15 Millionen Lei, der Pavillion II und das Verwaltungsgebäude knapp 7,65 Millionen Lei und der Pavillon IV des Psychiatrie-Krankenhauses rund 4,13 Millionen Lei in Anspruch.



„Die zugesprochenen EU-Gelder zur Modernisierung der Krankenhäuser im Kreis bleiben angesichts der Verringerung der staatlichen Zuwendungen die wichtigste Finanzierungsquelle für die Entwicklung des Kreises und haben inzwischen einen Wert von rund 14 Millionen Lei erreicht. Die Nutznießer dieser Projekte werden die Patienten und das Krankenhauspersonal aber auch die Studenten der Victor-Papilian-Fakultät für Medizin sein, insgesamt über 10.000 Peronen“, so die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean.



Die drei unterzeichneten Verträge kommen zu einem Vertrag hinzu, den die Kreisverwaltung im Mai für die thermische Modernisierung dreier Gebäude des Notfallkrankenhauses im Wert von etwas über 50 Millionen Lei unterzeichnete.