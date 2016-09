Neue Flugrouten ab Klausenburg

Flüge nach Hamburg, Larnaca, London und Nizza

Von: Vlad Popa



Freitag, 16. September 2016

Blue Air verfügt über fünf Standorte in Bukarest, Bacău, Jassy, Larnaca und Turin. Foto: blog.blueairweb.com

Hermannstadt – Vier neue Flugrouten bietet Blue Air, die aufstrebende rumänische Fluggesellschaft, ab Klausenburg/Cluj Napoca. Vom Internationalen Flughafen „Avram Iancu“ werden demnächst Hamburg jeden Mittwoch und Freitag, Larnaca jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag, London Luton jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag und Nizza jeden Montag und Freitag angeflogen.



Die Routen werden mit Beginn des Sommerflugplans 2017 wie folgt eingeführt: London ab 26. März, Larnaca ab 9. April, Nizza ab 10. April und Hamburg ab 3. Juni.



Blue Air hat ihre Tätigkeit am Klausenburger Flughafen am 3. Juni aufgenommen, mit der Einführung der Flüge nach Bukarest, Liverpool und Dublin. Die Gesellschaft wird am 1. Oktober eine Route einführen, welche Klausenburg, Temeswar und Jassy verbinden wird. Am 16. Dezember wird der erste Flug Klausenburg – Birmingham starten und ab dem 27. April 2017 kann von hier ans Schwarze Meer geflogen werden.



„Wir freuen uns, die Erweiterung des Flugnetzes ab Klausenburg ankündigen zu können. Ab der Einführung des Sommerflugplans 2017 wird der Standort Klausenburg insgesamt sieben internationale und vier inländische Flüge bieten“, so Gheorghe Răcaru, Generaldirector der Blue Air.



Die Flugtickets sind bei der Internetadresse www.blueairweb.com, beim Call Center der Gesellschaft und in verschiedenen Reiseagenturen verfügbar und locken mit Preisen ab 30 Euro.



Blue Air hat 2005 den Betrieb aufgenommen und fliegt über 70 Flugziele u.a. in Belgien, Zypern, Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder Portugal an.