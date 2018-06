Neue gebührenpflichtige Parkplätze

Bürgermeisteramt Hermannstadt stellte 15 neue Automaten auf

Von: Vlad Popa



Dienstag, 05. Juni 2018

Die Parkscheinautomaten nehmen zahlreiche Zahlungsmittel an und demnächst sogar die Bezahlung per SMS.

Foto: Bürgermeisteramt Hermannstadt

Hermannstadt – Die Aufstellung und Inbetriebsetzung 15 neuer Parkscheinautomaten hat das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu neulich beendet. Die Investition in Höhe von 580.000 Lei umfasste den Ankauf, die Aufstellung und den Anschluss der Automaten an das elektrische Netz. Die neuen Automaten und die dementsprechend eingerichteten, neuen gebührenpflichtigen Parkplätze befinden sich gegenüber vom Spielplatz am Mihai-Viteazu-Boulevard, in der Octavia-Goga-Straße in der Gegend des Stadions, in der Jungenwaldstraße/Calea Dumbrăvii, am Hermannsplatz/Piaţa Unirii, am Bahnhofsplatz, in der Großscheuerner Straße/Calea Şurii Mari sowie in den Straßen Emil Cioran und Ilie Măcelaru.



Möglich ist die Bezahlung der Parkgebühr mit Münzen, Geldscheinen, per Bankkarte mit Magnetband oder gar kontaktlos. Desgleichen besteht die Möglichkeit, beim öffentlichen Dienst zur Verwaltung der Öffentlichen Domäne Abonnements für die gebührenpflichtigen Parkplätze in der Stadt zu kaufen. Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs hat das Bürgermeisteramt Hermannstadt ein Ausschreibungsverfahren für die Ausarbeitung eines Programms anlaufen lassen, welches künftig die Bezahlung per SMS und andere Zahlungsmöglichkeiten ermöglichen wird. Die hierzu eingereichten Angebote werden zurzeit ausgewertet.



Zur Information der in Hermannstadt parkenden Bürger wurden die Automaten mit QR-Codes versehen, die mittels Scannen auf www.spadpp.sibiu.ro führen, wo zusätzliche Informationen zum Parksystem in Hermannstadt verfügbar sind. Desgleichen wurde die Karte der insgesamt 57 Parkplätze in Hermannstadt, welche über die Sibiu City App eingesehen werden kann, aktualisiert, sodass der nächstgelegene Parkscheinautomat leichter zu identifizieren ist.