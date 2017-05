Neue Mannschaft der Sozialdemokraten

Für das Bürgermeisteramt Marpod wird Bogdan Bârsan antreten

Von: Vlad Popa



Samstag, 27. Mai 2017

Hermannstadt – Eine Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Hermannstädter Sozialdemokraten (PSD) fand vergangenen Donnerstag am Sitz in der Samuel-von-Brukenthal-Straße statt. Im Mittelpunkt stand dabei die neue, jüngere Besetzung der Parteileitung. Den neuen Interims-Vorsitzenden der Kreisorganisation Bogdan Trif unterstützen demnächst der Hermannstädter Interims-Vorsitzende Horaţiu Marin und der Mediascher Interims-Vorsitzende Mihai Macaveiu. Ein weiteres Thema war der bevorstehende Wahlkampf für das Bürgermeisteramt in Marpod, der demnächst gestartet wird und für welchen der Forstwirtschaftsingenieur Bogdan Bârsan aufgestellt wird. Bârsan ist Parteimitglied seit 2004, ist verheiratet und hat ein Kind. Der aus Marpod stammende Kandidat nimmt sich für sein mögliches Amt nach der Wahl die Asphaltierung der Straßen und die Einrichtung der Abflüsse, die Modernisierung der Kulturheime in Marpod und dem dazu gehörenden Eulenbach/Ilimbav sowie dem Bau von Sportsälen und –Plätzen, die Erneuerung des Kindergartens und vieles mehr vor. Anlässlich der Pressekonferenz meldeten die Sozialdemokraten auch das Vorhaben, ihre Tätigkeit nur noch am Hauptsitz in der Samuel-von-Brukenthal-Straße zu konzentrieren und den Nebensitz am Astra-Park zur Finanzierung der eigenen Tätigkeit vermieten zu wollen.