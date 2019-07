Neue Stellplätze im Goldtal-Viertel

Von: Vlad Popa



Samstag, 06. Juli 2019

Hermannstadt – Den Vertrag zur Einrichtung eines Parkplatzes in der Sibiel-Straße im Goldtal-Viertel/Valea Aurie hat die Leitung des Bürgermeisteramtes Hermannstadt/Sibiu am 1. Juli unterzeichnet. Die Arbeiten am Parkplatz, der 100 Stellplätze bieten wird, wird die S.C. Terra Building S.R.L. im Rahmen eines Vertrages in Höhe von knapp einer Million Lei ausführen. Der Gewinner des Zuschlags verfügt zur Ausarbeitung des technischen Projektes über eine Frist von 50 Tagen ab Vertragsunterzeichnung, wonach die notwendigen Genehmigungen erwirkt werden und die eigentlichen Arbeiten anschließend innerhalb von zwei Monaten zu erbringen sind. Die beauftragte Baufirma wird die 100 Stellplätze, die Zufahrten und Gehsteige, die Grünflächen, die Kanalisation für das Niederschlagswasser und die öffentliche Beleuchtung einrichten.

Das Bürgermeisteramt gibt an, dass die Vertragsunterzeichnung erst nach dem fünften Ausschreibungsverfahren gelang, da die vier vorangegangenen Versuche mangels Angebote eingestellt werden mussten.