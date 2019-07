Neue Vorfälle und Polizeisuche im Banat

Von: Andreea Oance



Freitag, 05. Juli 2019

Temeswar – Ionel Boldea, ein 33-jähriger Mann, wurde am Mittwoch, den ganzen Tag über, im Banat gesucht. Der Rückfalltäter war seit Mittwochmorgen in Westrumänien auf der Flucht, nachdem er grundlos ein Ehepaar in einem Park der Temescher Kleinstadt Fatschet/Făget verprügelt und weitere vier Personen verletzt hatte. Infolge der schweren Verletzungen ist der Mann im Park auf der Stelle ums Leben gekommen, seine Ehefrau musste mit sehr schweren Verletzungen ins Temeswarer Kreiskrankenhaus eingewiesen werden. Nachdem Ionel Boldea auf seiner Flucht ein Fahrrad und ein Auto gestohlen hatte, verletzte er weitere Menschenin Fatschet und der Ortschaft Temerești.

Stundenlang suchten ihn hunderte Ermittler (Polizeibeamten, Gendarmen usw.) mit Einsatzhunden, Drohnen und einem Helikopter des Innenministeriums (MAI). Erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Ionel Boldea in seiner Heimortschaft Bichigi am Steuer eines ebenfalls gestohlenen Autos erwischt und festgenommen worden. Er widersetzte sich der Verhaftung nicht, so dass die Ermittler ihre Waffen nicht einsetzen mussten.

Kurz nachdem er mit Handschellen gefesselt worden war, teilte er den Ermittlern mit, dass eine silberne Ikone ihm die Kraft für all seine Taten gegeben hätte. Infolge der ersten Untersuchungen steht es nun fest, dass der Mörder unter dem Einfluss von Drogen stand. Als er gefasst wurde, hatte er laut Angaben der Temescher Polizei Amphetamin-, Kokain- und Marihuana-Spuren in seinem Blut. Ionel Boldea soll nun wegen schuldhaft verursachtem Mord, Körperverletzung, Diebstahl und Fahren unter Drogeneinfluss untersucht werden.