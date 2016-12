Neuer Eisenbahnfahrplan

City Star Deutschland eingeführt

Von: Balthasar Waitz



Dienstag, 13. Dezember 2016

Temeswar - Der neue Eisenbahnfahrplan, der ab dem 11. Dezember und bis zum 9. Dezember 2017 gültig ist, sieht für Reisende aus der rumänischen Westregion als Novum die Einführung des City Star Deutschland vor. Reisende können damit eine Zugreise Temeswar-Frankfurt am Main zum Preis von 156 Euro buchen, Hin- und Rückfahrt kosten 189 Euro. Es sind Fahrkarten II. Klasse für Erwachsene. Für Kinder gibt es eine Ermäßigung von 50 Prozent. Für die Hinfahrt sind die Fahrkarten 15 Tage gültig, für Tour-Retour-Fahrkarten jedoch für eine Zeitspanne von 30 Tagen. Für den Interrail-Pass, ein Zugabo für Europa oder ein bestimmtes europäisches Land, wird ab dem 1. Januar 2017 die Altersgrenze von 26 auf 28 Jahre angehoben. Auch für das kommende Jahr 2017 stehen den Reisenden das ganze Jahr hindurch Direktverbindungen nach Wien zum Preis von 39 Euro und Budapest zum Preis von 29 Euro zur Verfügung. Direktzüge nach Budapest gibt es nicht nur aus Temeswar sondern auch aus Kronstadt, Neumarkt/ Târgu Mureş und Klausenburg/ Cluj-Napoca. In Wien gibt es dann einen Anschluss an jedes andere europäische Reiseziel. Aus Temeswar kann man zudem in den Sommermonaten auch für Direktverbindungen nach Sofia (Bulgarien) und Saloniki (Griechenland) buchen.



Täglich sind etwa 1200 bis 1300 Züge im Verkehr. Am 11. Dezember wurden wie alljährlich die traditionellen „Schneezüge“ (Trenurile Zăpezii) eingeführt, deren Reiseziel die Winterkurorte im Prahova-Tal, Vatra Dornei, Piatra Neamţ und Petroşani (für die Kurorte Straja und Parâng) sind. In der Sommerurlaubszeit 2017 werden wieder die „Sonnenzüge“ (Trenurile Soarelui) in Richtung Schwarzmeer-Kurorte und Donaudelta verkehren. Die Rumänische Eisenbahn CFR bietet eine Reihe von Ermäßigungen bei Fahrkarten für das kommende Jahr an. Fahrkarten sind an den Bahnhöfen, in den Reiseagenturen, an Kartenbankomaten aber auch online erhältlich. Die Broschüre mit dem Eisenbahnfahrplan 2016-2017 kann an den Bahnhöfen und in den Reiseagenturen im ganzen Land zum Preis von 14 Lei erstanden werden. Zusätzliche Informationen über den neuen Eisenbahnfahrplan gibt es in den Bahnhöfen, Reiseagenturen oder über die Site www.cfrcalatori.ro.