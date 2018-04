Neuer Subpräfekt ernannt

Von: Dieter Drotleff



Freitag, 27. April 2018

Kronstadt – Dieses Mal ging es sehr schnell mit der Ernennung des neuen Subpräfekten des Kronstädter Kreises, nicht wie in den vorangegangenen Situationen. Nachdem vergangene Woche Ciprian Băncilă dieses Amtes enthoben worden war, hat die Regierung diese Woche schon den Namen seines Nachfolgers bekannt gegeben. Der Beschluss ist auch im offiziellen Amtsblatt Rumäniens erschienen. Adrian Folea, bisheriger stellvertretender Direktor der Kreisagentur für Zahlungen und Interventionen in der Landwirtschaft (APIA), wurde mit dem Amt betreut. Folea ist von Beruf Tierarzt und wohnt in Rosenau/Râșnov. In den Jahren 1997 – 2007 hat er am Forschungsinstitut für Weideflächen gearbeitet und anschließend bei APIA, wo er seit 2013 stellvertretender Direktor war. Für Folea kam diese Ernennung überraschend, wie er erklärte, aber seine gesammelte Erfahrung im Bereich der Landwirtschaft werde ihm dienlich in seiner neuen Funktion sein. Voraussichtlich wird er sich mit der Rückerstattung der landwirtschaftlichen Flächen und mit der Ausstellung der Eigentumstitel befassen, wo es noch viel Nachholbedarf, besonders im Fogarascher Gebiet, gibt.