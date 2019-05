Neues Aquademica-Projekt in Temeswar

Von: Andreea Oance



Sonntag, 26. Mai 2019

Temeswar – Kinder mit Abenteurgeist können Ende Mai an einem neuen Bildungsprojekt der Aquademica-Stiftung teilnehmen. In Zusammenarbeit mit dem Vestra-Unternehmen öffnet Aquademica die Tore der „Polizeiakademie des Wassers“ innerhalb des experimentellen Zentrums für Kinder „Aquapic“. Teil der Bildungskampagne ist auch der Wettbewerb „Die Wasserpolizisten“. Ziel dieses Wettbewerbs ist, die Kinder über die Bedeutung des Managements von Trinkwasserressourcen und über den nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu informieren. „Wir wollen Kinder auch auf Wasserverluste aufmerksam machen und zeigen, wie man eingreifen kann, um diese zu stoppen“, sagen die Veranstalter.



Der Wettbewerb wendet sich an Kinder der Klassen zwei bis vier (Schuljahr 2018-2019), die sich schon an der Vorbereitungsaktion der Bildungskampagne „Polizeiakademie des Wassers“ beteiligt haben. Die Teilnahme am Wettbewerb findet in der Zeitspanne 21.-31. Mai statt. Die Schüler können infolge des Wettbewerbs Plätze im Ferienlager in der Zeitspanne Juli-August gewinnen.