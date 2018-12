Neues Zahlungsmittel in Betrieb

Parkplatzgebühren und Abos leichter bezahlen

Von: Vlad Popa



Samstag, 08. Dezember 2018

Hermannstadt – Die Bezahlung der Parkplatzgebühren in Hermannstadt/Sibiu kann seit dem 3. Dezember auch mithilfe einer neu in Betrieb gegebenen Anwendung für mobile Geräte erfolgen. Die App „Parcare Sibiu“ ist für Android- und iOS-Systeme auf den Plattformen Google Play und im App Store verfügbar.

„Diese Anwendung ist ein intelligentes Zahlunsmittel für die Nutzung der Parkplätze in Hermannstadt und ist Teil eines ganzen Programms solcher Maßnahmen und Instrumente, mit denen das Bürgermeisteramt Hermannstadt den Zugang der Bürger zu den öffentlichen Diensten erleichtern will“, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.

Nach der Installation bietet die Anwendung drei Zahlungsarten: mit jeder Art Bankkarte, per SMS, direkt aus der Anwendung, wobei mit den Kosten die Handyrechnung belastet wird, aber auch mithilfe eines Guthabens, das sich die Bürger entweder am Schalter des Dienstes zur Verwaltung der Öffentlichen und Privaten Domäne in der Schewisgasse/Bulevardul Victoriei 1-3 oder per Bankkarte, direkt in der Anwendung gutschreiben lassen können, nachdem sie ein Benutzerkonto eingerichtet haben.

In der Anwendung wird die Zahlungsmethode ausgewählt und anschließend das Kennzeichen des Fahrzeuges, eine der Parkzonen A, B, C oder D sowie die gewünschte Dauer eingegeben. Über die Anwendung kann auch ein Parkschein für den gesamten Tag bezahlt werden. Ebenfalls über die Anwendung können Abos angefordert werden, die nicht mehr ausgedruckt und im Fahrzeug ausgelegt werden müssen.

Die Anwendung bietet auch zahlreiche nützliche Informationen wie die Karte der Parkplätze und deren Anzahl an Stellplätzen, die Preise in den vier Parkzonen sowie eine Übersicht der Fahrzeuge, für die in der Vergangenheit Parkplatzgebühren bezahlt wurden.