Neumarkter Flughafen bleibt geschlossen

Von: Michael Mundt



Freitag, 25. November 2016

Hermannstadt – Am Mittwoch teilte die Fluggesellschaft Wizz Air mit, dass alle für Neumarkt/Târgu Mureş geplanten Flüge noch bis zum 8. Januar nach Klausenburg/Cluj-Napoca umgeleitet werden. Am Transilvania-Flughafen müssen kurzfristig größere Reparaturarbeiten an Start- und Landebahn durchgeführt werden. Am vergangenen Freitag hieß es noch, dass diese schon bis zum 30. November abgeschlossen sein werden. András Peti, Vorstandsvorsitzender der Neumarkter Flughafengesellschaft, teilte weiterhin mit, dass die Investitionen aus Eigenmitteln des Kreisrates getätigt werden. Entsprechend des Verkehrsgesamtkonzepts ist es nicht möglich, für Reparaturarbeiten vor dem Jahr 2022 auf europäische Fördermittel zurückzugreifen. „Die Arbeiten werden einen Umfang von rund 77 Millionen Lei haben, entsprechend der Dokumentation.



Für uns bleibt die Sicherheit der Passagiere die oberste Priorität und in dieser Hinsicht sind die Reparaturarbeiten nicht nur im Interesse des Flughafens, sondern vornehmlich in dem der Fluggäste.“ Wizz Air setzt unterdessen Busse ein, die 4,5 Stunden vor einem Abflug Neumarkt in Richtung Klausenburg verlassen und eine Stunde nach Ankünften auf dem Avram-Iancu-Flughafen die entgegengesetzte Strecke fahren. „Kunden mit von der temporären Umleitung betroffenen Buchungen werden durch Wizz Air kontaktiert und erhalten eine komplette Rückerstattung, WIZZ Credit oder es wird ihnen eine kostenfreie Umbuchung ermöglicht“, so ein Unternehmenssprecher. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Passagiere, die den Transfer zwischen beiden Städten eigenhändig bewerkstelligen, ihre Fahrtkosten erstattet bekommen. Wie die Fluggesellschaft weiterhin mitteilte, sollen zudem ab dem 9. Januar die Flugpläne von Klausenburg und Neumarkt neu und besser aufeinander abgestimmt werden.