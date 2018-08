Neuzugang bei PSD Kronstadt

Von: Ralf Sudrigian



Sonntag, 05. August 2018

Kronstadt – Der Abgeordnete Valeriu Steriu ist vom Ständigen Büro der PSD-Kreisorganisation Kronstadt als Mitglied der Kronstädter PSD-Stadtfiliale aufgenommen worden. Steriu vertritt nun als PSD-Parlamentsmitglied den Kreis Kronstadt im rumänischen Parlament. Der 53-jährige Politiker war in seiner bisherigen Laufbahn bereits Mitglied der Sozialdemokratischen Partei aber auch der Landesunion für den Fortschritt Rumäniens (UNPR) sowie zeitweiliger Exekutivpräsident der Partei der Volksbewegung (PMP). 2016 wurde er auf der PMP-Wahlliste eines Bukarester Wahlbezirks in die Abgeordnetenkammer gewählt, um dann im Mai dieses Jahres wieder der PSD beizutreten. Steriu, der Doktor der Agrarwissenschaften ist, behauptete nun, „wieder nach Hause gekommen zu sein“, sowohl in geo-graphischer als auch in politischer Hinsicht. Der in Bukarest geborene Politiker hat familiäre Bindungen zum Kreis Kronstadt/Braşov über seine Großeltern, die aus [inca Veche und Fogarasch/Făgăraş stammen. Steriu war Inhaber eines Familienunternehmens im Bereich Milchverarbeitung aus [inca Veche. Als Gastprofessor unterrichtete er auch an der Fakultät für Lebensmittelindustrie und Tourismus der Kronstädter Transilvania-Universität.