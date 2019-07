Niederländer gewinnt Auftakt der Hermannstädter Rundfahrt

Von: Michael Mundt



Freitag, 05. Juli 2019

Hermannstadt – Der Niederländer Ivar Slik hat den Prolog der Hermannstädter Rundfahrt (Turul Ciclist al Sibiului) gewonnen. Der Rennfahrer vom Radsportteam Monkey Town-á Bloc CT absolvierte den 2,5 Kilometer zählenden Prolog durch die Altstadt in lediglich 3:26 Minuten und durfte damit auf der gestrigen Etappe das Gelbe Trikot des Spitzenreiters tragen. Bester rumänischer Fahrer war Eduard Michael Grosu aus Zernescht/Zărnești, der mit acht Sekunden Rückstand den elften Platz belegte.

Die erste Etappe führte die 104 Starter am Donnerstag von Hermannstadt über Talmesch/Tălmaciu, Săliște und Salzburg/Ocna Sibiului zurück nach Hermannstadt. Die morgige zweite Etappe endet nach einer Fahrt durch das Harbachtal/Valea Hârtibaciului auf 2040 Meter am Bulea See/Bâlea Lac. Ebenfalls mit einer Bergankunft endet die dritte Etappe, welche die Teams am Sonn-abend zunächst in die Hermannstädter Randgebiete/Mărginimea Sibiului führt und auf der Hohen Rinne/Păltiniș endet. An beiden Schlussanstiegen wird der Sieger der diesjährigen Rundfahrt ermittelt. Als großer Favorit gilt der Kolumbianer Daniel Munoz vom UCI Professional Continental Team „Androni Giocattoli – Sidermec“, der bereits vor einem Monat die Bihor-Rundfahrt gewinnen konnte.