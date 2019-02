Noch mehr Wohnungen in Kronstadt

Von: Laura Căpățână-Juller



Montag, 04. Februar 2019

Kronstadt – Im Tractorul-Viertel, wo in den letzten Jahren massiv gebaut wurde, sollen weitere Wohnblocks errichtet werden. Die ersten Baugenehmigungen für die rund 1900 Wohnungen, die ein neues Viertel auf knapp 100.000 Quadratmetern bilden sollen, sind diese Tage erlassen worden. So kann die Arbeit an vier Wohnblocks, zwei mit acht, andere zwei mit jeweils vier Stockwerken beginnen und binnen 36, beziehungsweise 24 Monaten beendet werden. Mehrere Firmen, unter denen eine, die in der Gegend auch schon andere Projekte durchgeführt hat, entwickeln zusammen das neue Viertel. Die 21 Wohnblocks werden drei, vier oder zehn Stockwerke hoch sein, oder zwei Etagen mit Mansarde haben. Wie gesetzlich vorgesehen sind Grünflächen, ein 5000 Quadratmeter großer Park und zwei kleinere Parks, sowie ein Kindergarten vorgesehen.