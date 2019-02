Öffentlicher Expressbus zum Flughafen Otopeni

Von: Elise Wilk



Freitag, 15. Februar 2019

Kronstadt- Die Autobahn Kronstadt-Bukarest ist vorläufig nur ein Plan. Ebenfalls steht das Datum, an denen die Arbeiten am Flughafen Weidenbach-Ghimbav starten sollen, noch in den Sternen. Auch eine gute Verbindung mit der U-Bahn vom Bukarester Nordbahnhof bis zum Flughafen „Henri Coandă“ gibt es noch nicht. Das Kronstädter Bürgermeisteramt ist auf der Suche nach einer Lösung für diejenigen, die oft vom Bukarester Flughafen fliegen und will in Zukunft eine öffentliche Expressbuslinie schaffen, die zwischen Kronstadt und dem Flughafen Otopeni verkehrt, gab Bürgermeister George Scripcaru vor Kurzem bekannt. Zurzeit ist die einfachste Möglichkeit für Kronstädter, die aus Bukarest fliegen oder in Bukarest landen, einen Privattransport zu buchen. Inzwischen gibt es mehrere Kleinunternehmen, die den Transport zwischen Kronstadt und dem internationalen Flughafen „Henri Coandă“ sichern. Die Kunden werden von zu Hause abgeholt und sind in zweieinhalb Stunden am Flughafen. Pro Person kostet eine Fahrt im Durchschnitt 80 Lei. Die Fahrkarte mit einem öffentlichen Bus wird voraussichtlich weniger kosten.