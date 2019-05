Öffentlicher Vortragsabend zum Thema Tabakverzicht

Von: Klaus Philippi



Sonntag, 26. Mai 2019

Hermannstadt – Wie bereits im Vorfeld der „Nichtraucherwoche“ Hermannstadt/Sibiu angekündigt, die Montag, am 27. Mai, beginnt, bis einschließlich Freitag, den 31. Mai, andauert und unter dem Zeichen des Weltnichtrauchertages steht, wird Constantin Necula, regional bekannter Geistlicher im Dienst der Orthodoxen Kirche Rumäniens (BOR) und Dozent an der Fakultät für Orthodoxe Theologie „Andrei Şaguna“ der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt (ULBS), einen Vortrag zum Motto „Dacă ţii la viaţa ta, încearcă să rămâi în viaţă! Cultura sănătăţii şi a sufletului“ (Wenn Dir dein Leben lieb ist, versuche am Leben zu bleiben. Kulturhandhabung von Gesundheit und Seele) halten.



Das öffentliche Ereignis findet am Donnerstag, dem 30. Mai, um 18 Uhr bei freiem Eintritt in der Avram-Iancu-Aula der Fakultät für Literatur an der ULBS, Schewisgasse/Bd. Victoriei 5-7, statt und bietet dem Publikum nebst einer Begegnung mit dem genannten Referenten orthodox-konservativer Grundhaltung auch Einblicke in die Berufswelt des Psychologen und Psychotherapeuten Alexandru Leşcău.