Ökumenische Gebetswoche in der Hauptstadt

Von: Cristiana Scărlătescu



Mittwoch, 16. Januar 2019

Bukarest - Die Ökumenische Gebetswoche beginnt in der Hauptstadt erneut am 18. Januar, nämlich am kommenden Freitag, und dauert, wie gewöhnlich, bis zum 25. Januar. Es werden täglich ab 17 Uhr insgesamt sieben ökumenische Gottesdienste in mehreren Sprachen abgehalten, jeweils in der Kirche einer anderen Konfession. Dieses Jahr wurde die Bibelstelle „Richter und Amtsleute sollst du dir einsetzen...dass sie das Volk richten mit gerechtem Gericht“ (LUTH2017:5. Mose/ Deut 16,18) zum Sinnspruch der geistlichen Veranstaltungsreihe gewählt.



Zum Auftakt der Gebetswoche können Gläubige unterschiedlicher Konfessionen am Freitag in der rumänisch-orthodoxen Kirche St. Anton Curtea Veche (Str. Francez² 33) am Gottesdienst teilnehmen, wobei der römisch-katholische Geistliche spricht, während am Samstag in der evangelischen Kirche (Str. Luterană 2) das Andachtswort vom griechisch-katholischen Pfarrer gehalten wird. Am Sonntag wird in allen Gotteshäusern im regulären Gottesdienst für die Einheit der Christen gebetet. Der Vetreter der rumänisch-orthodoxen Kirche spricht das geistliche Wort vom kommenden Montag, dem 21. Januar, in der griechisch-katholischen Bischofskathedrale (Str. Polonă 50) und am Dienstag bringt die ungarischsprachige Evangelische Lutherische Kirche A.B. ihren geistlichen Beitrag in der armenisch-orthodoxen Bischofskathedrale (Bvd. Carol 43) zu Gehör. Am Mittwoch spricht der armenische Geistliche in der anglikanischen Kirche (Str. Alexandru Xenopol 2), während der anglikanische Seelsorger am Donnerstag das Predigtwort im Calvineum (Str. Lutherană 13 b) spricht.



Die Ökumenische Gebetswoche wird mit dem Wort zur Einheit der Christen des reformierten Geistlichen in der römisch-katholischen St.-Josephs-Kathedrale (Str. General Berthelot 19) abgeschlossen.