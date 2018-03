Osterkonzerte in Deutsch-Kreuz

Samstag, 24. März 2018

ew. Kronstadt- Vom 28. März bis zum 1. April finden in der Evangelischen Kirche Deutsch-Kreuz/Criţ mehrere musikalische Veranstaltungen mit Künstlern aus der Schweiz und Österreich statt. Das Programm startet am Mittwoch, dem 28. März, um 18 Uhr, mit einem Orgelkonzert, mit Werken von J.S. Bach, D. Buxtehude, G. Fauré und F. Schubert. Am Donnerstag, um 18 Uhr, folgt ein Kammerkonzert mit „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“von Joseph Haydn.



Am Ostersamstag findet am Vormittag um 11 Uhr ein Lernkonzert für Kinder und Jugendliche statt. Das Programm endet am Ostersonntag um 18 Uhr mit einem Kammerkonzert. Es treten auf: Antonio Gracia, Anna Weber, Dominik Bauer, Alexandru Garvilovici, Andrea Duca, Lilla Fodor, Horaţiu Luduşan, Daniel Dumitrana, Evelina Andrieş und Dan Variu. Das Projekt wird von der Verwaltung des Nationalen Kulturfonds (AFCN) unterstützt und wurde vom Verein „Cultura Viva“ aus Schäßburg/Sighişoara zusammen mit der Michael-Schmidt-Stiftung organisiert. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.