Pädagogisches Museum in Kronstadt eröffnet

Von: Laura Căpățână-Juller



Sonntag, 16. Dezember 2018

Kronstadt - Isaac Newton und seine Theorien werden seit Anfang der Woche für Kinder ab fünf Jahren verständlich gemacht im Rahmen einer interaktiven Ausstellung des neu eröffneten Pädagogischen Museums in Kronstadt/Brașov. Das Museum setzt sich zum Ziel, anhand zeitweiliger interaktiver Ausstellungen wie auch anhand von Workshops zur Erziehung und Bildung von Kindern, Jugendlichen sowie Familien in Bereichen wie Kunst, Wissenschaft und Natur beizutragen und sieht sich auch als Freizeitzentrum. Bei der ersten Ausstellungen des Museums, jene über Newton, werden die Besucher Zusammenhänge zwischen Prinzipien der Physik und Elementen oder Phänomenen aus dem Alltag erkennen sowie anhand speziell entwickelter Installationen Konzepte entdecken und verstehen. Die Besuche im Museum sind geführt, dauern 90 Minuten und müssen telefonisch (0721.028.967) vorprogrammiert werden. Sie finden an Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr, am Wochenende zwischen 11 und 17 Uhr in der Șoseaua Cristianului 1-3 statt. Die Eintrittskarte kostet 20 Lei pro Person, Gruppen von mindestens 15 Teilnehmern erhalten je 5 Lei Ermäßigung pro Eintritt.