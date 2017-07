Parade der Volkstrachten am Marktplatz

Internationales Folklorefestival bei elfter Auflage

Von: Dieter Drotleff



Freitag, 07. Juli 2017

Kronstadt - Das Internationale Folklorefestival „Garofiţa Pietrei Craiului“ (Königsteinnelke) ist bei der 11. Auflage angelangt, die vom 7.- 9. Juli stattfindet. Außer einheimischen Formationen, auch der Minderheiten, beteiligen sich Volksensembles aus Polen, Griechenland, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Bulgarien daran. Das Festival wird in drei Ortschaften ausgetragen. Freitag, dem 7. Juli, ab 18 Uhr, bieten die Teilnehmer ein umfassendes Programm im Stadtzentrum von Fogarasch/Făgăraş am Republicii-Platz. Am Samstag, dem 8. Juli, bieten die Formationen Auftritte mit typischen Tänzen aus ihren Herkunftsländern in Törzburg/Bran und Tartlau/Prejmer. Eine Galavorstellung bieten die Teilnehmer am internationalen Folklorefestival am Sonntag, dem 9. Juli, ab 17 Uhr, am Kronstädter Alten Marktplatz. Außer den Gastformationen treten auch die Korona-Tanzgruppe und das Ensemble Poieniţa auf. Eröffnet wird der Nachmittag mit einer Parade der Volkstrachten aller teilnehmenden Formationen.