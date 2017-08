Passamt nun auch samstags geöffnet

Samstag, 05. August 2017

dd. Kronstadt – Wegen der überaus zahlreichen Anträge für die Ausstellung eines Reisepasses, wurde beim Kronstädter Öffentlichen Amt für die Ausstellung und Evidenz der Pässe, das der Präfektur unterstellt ist, das tägliche Arbeitsprogramm verlängert. Auch samstags werden nun Anträge bis 12.30 Uhr entgegengenommen. Von Montag bis einschließlich Freitag ist das Amt statt bis 16.30 Uhr, wie bisher, nun bis 18.30 Uhr, geöffnet. Auch werden mehr Ordnungsbonns als bisher ausgestellt. Am Montag werden diese für die ganze Woche ausgeteilt. Für jeden Tag sind das 180, für Mittwoch 200. Im Falle, dass solche noch übrig bleiben, sollen sich die Antragsteller an den jeweiligen Beamten des Schalters Nr. 1 wenden. Bekanntlich befindet sich das Passamt in der Turnului-Straße, jenseits des Tractorul-Parks. Jeden Morgen stehen da hunderte Personen die Reisepässe beantragen, in der Schlange.