Paula Schneider wird Stadtschreiberin

Östliches Europa ist einer ihrer Schwerpunkte

Von: Elise Wilk



Donnerstag, 19. Januar 2017

Kronstadt- Zum ersten Mal wurde letztes Jahr in der Stadt unter der Zinne die Stelle eines Stadtschreibers ausgeschrieben. Es wurden deutschsprachige Autoren gesucht, die sich auf Wechselseitigkeiten von Kultur, Literatur und Publizistik mit dem historischen Erbe der Stadt, der Region und des Landes einlassen wollen. Die Stelle wurde vom Deutschen Kulturforum östliches Europa in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt für das Jahr des Reformationsjubiläums 2017 ausgeschrieben. Eine vom Deutschen Kulturforum östliches Europa berufene Jury, der auch zwei Vertreter aus Rumänien angehörten, entschied sich für die Schriftstellerin Paula Schneider als Stadtschreiberin in Kronstadt 2017. Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Schneider wird ihren fünfmonatigen Aufenthalt in Kronstadt Anfang Mai 2017 antreten. Während dieser Zeit wird sie einen Blog führen. Eine Übersetzung der Einträge ins Rumänische und Ungarische ist vorgesehen. Paula Schneider, 1976 in Leipzig geboren, hat ihre Kindheit in Berlin verbracht und 2003 ihr Diplom am Deutschen Literaturinstitut Leipzig erworben. Sie erhielt verschiedene Stipendien (u. a. im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf und das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste). Seit 2007 schreibt sie regelmäßig Radiofeatures und Hörspiele. Mehrfach wurden diese Arbeiten ausgezeichnet (u. a. mit dem Grenzgänger-Stipendium der Robert Bosch Stiftung). Einer ihrer thematischen Schwerpunkte ist das östliche Europa.