„Peter und der Wolf“ in den Schulen

Von: Klaus Philippi



Sonntag, 14. Oktober 2018

Hermannstadt – An den ersten vier Tagen der kommenden Woche werden Kinder und Schüler der Grundschulklassen zehn verschiedener Allgemeinbildenden Schulen in Hermannstadt/Sibiu mit den tierischen Nachahmungen und Klängen des musikalischen Märchens „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofiew (1891-1953) auf Tuchfühlung gehen können. Von Montag, dem 15. Oktober, bis Donnerstag, den 18. Oktober, gehen die Mitglieder des Ensembles „Thalia Winds“ jeweils um die Vormittagszeit auf stadtweite Schulrundfahrt, um Lehrern und Schülern unterschiedlicher Bildungseinrichtungen je eine Aufführung von „Peter und der Wolf“ zu schenken.



Die lokale Tournee der fünf Musikerinnen und Musiker, die gemeinsam mit Erzählerin Irina Dancu auftreten, wird von dem Kulturverein „Music On“ und dem Hermannstädter Kreisschulinspektorat gemeinsam veranstaltet und von dem Bürgermeisteramt finanziell mitgetragen.Die Kinderkonzerte finden reihum in der Königin-Maria-Schule, der Radu-Selejan-Schule, in der Finnischen Schule und weiteren sieben Allgemeinbildenden Schulen statt.