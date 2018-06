Petersberger-Straße wird erweitert

Neubauviertel in der Honigberger-Straße

Von: Dieter Drotleff



Freitag, 22. Juni 2018

Kronstadt - Die Erweiterung der Petersberger-Straße/Str. 13 Decembrie beginnt nun, Realität zu werden. Das Projekt soll in drei Etappen durchgeführt werden und wurde von der Verkehrskommission des Kronstädter Rathauses genehmigt. In der ersten Etappe erfolgt der Bau von zwei neuen Fahrbahnen im Abschnitt F²get bis zum Lidl-Supermarkt im Tractorul-Stadtviertel auf der Seite zur Parkanlage. Von da bis zum Kreisverkehr zur Coresi-Mall sollen je eine Fahrbahn auf beiden Seiten hinzu kommen. Schwierigkeiten sind in der zweiten Etappe zu lösen: die Erweiterung der Straße unter der Bahnunterführung bis zur Făget-Kreisverkehrsinsel.

Neubauviertel geplant

Ein „grünes“ Neubauviertel soll in der Honigberger Straße/Hărmanului-Straße an Stelle der ehemaligen drei da befindlichen Betriebe – Erdölraffinerie, Werkzeugunternehmen, Möbelfabrik –, entstehen. Laut der Verkehrskommission des Kronstädter Bürgermeisteramtes wird hier ein Stadtviertel bestehend aus Wohnblocks, Supermärkten, Einkaufsstraße, öffentlichen Institutionen (Bildung, Gesundheit), Grünanlagen entstehen. Laut gefasstem Beschluss muss der Bauunternehmer unterirdische Müllplattformen einrichten, Fahrradpisten und Trassen für den öffentlichen Personentransport sichern. Desgleichen müssen die Dachterrassen der Supermärkte tiefer als die Wohnblocks ausfallen, wobei auf diesen Grünflächen angelegt werden.