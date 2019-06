PNL schmeißt Bürgermeister raus

Unbotmäßige Bürgermeister aus der Partei entfernt

Von: Werner Kremm



Montag, 24. Juni 2019

Reschitza – Donnerstagnachmittag fand in Reschitza die vielerwartete Tagung des Politrats der PNL Karasch-Severin statt, auf der Entscheidungen betreffs der Bürgermeister anstanden, in deren Ortschaften bei den EU-Parlamentswahlen am 26. Mai schlechte Ergebnisse für die PNL herauskamen. Noch einen Tag zuvor hatte der Kreisvorsitzende der PNL, Senator Ion Marcel Vela, den vier Bürgermeistern anheimgestellt, ihren Austritt aus der Partei zu erklären, wovon keiner Gebrauch machte.



Inwiefern die Ergebnisse der EU-Wahlen wirklich der Vorwand für den Rausschmiss dieser Bürgermeister war (von denen die drei Gemeindebürgermeister von Forotic, Grădinari und Ramna schon seit fast zwei Jahren mit der PSD offen kokettiert haben, ohne dass sich in der PNL jemand darüber sonderlich aufgeregt hätte) und inwiefern – zumindest im Fall des Bürgermeisters der Stadt Neumoldowa – die Alleingänge und die harschen Kritiken am PNL-Kreischef Vela der Grund waren, bleibt dahingestellt.



Der Bürgermeister von Neumoldowa, Adrian Torma, hatte inzwischen fleißig gestreut, dass für ihn der Parteivorsitzende Ludovic Orban ein gutes Wort gegen seinen Rausschmiss einlegen werde. Zuletzt wurden Adrian Torma (Neumoldowa), Ovidiu Firca (Grădinari) und Ionel Românu (Forotic) aus der PNL ausgeschlossen, während der Fall der Bürgermeisterin von Ramna, Magdalena Ciurea, auf einer nächsten Tagung zur Sprache kommen soll, da diese Donnerstag nicht anwesend sein konnte, weil sie einen Todesfall in der Familie hatte.



Interessant ist, dass auch der Karansebescher Bürgermeister Felix Borcean zu dieser Rausschmisstagung eingeladen war, dass aber sein Fall mit keiner Silbe erwähnt wurde. Ob es nur ein Warnschuss seitens des Senators Vela war, von dem behauptet wird, dass er gern wieder Bürgermeister von Karansebesch werden würde, wenn die PNL von ihm nicht erwarten würde, für den Kreisratsvorsitz zu kandidieren, seit das Parlament die Individualkandidatur wieder eingeführt hat. Zur Erinnerung: Ion Marcel Vela wäre bei den letzten Kommunalwahlen fast Kreisratsvorsitzender in Karasch-Severin geworden, wenn die PSD nicht die PMP mit einem Vizepräsidentenposten im Kreisrat geködert und rumgekriegt hätte.