Polisano unterstützt Wasser-Projekt

Von: Vlad Popa



Freitag, 26. Mai 2017

Hermannstadt – Über 90 Mitarbeiter des Europäischen Krankenhauses Polisano beteiligen sich kommenden Samstag am Hermannstädter Marathon und der damit verbundenen Spendenaktion zur Unterstützung ihres Projektes „Wasser für die Gesundheit – Luther-Kinderkrankenhaus“. Das Vorhaben, dessen Zweck der Ankauf und die Montage einer Filteranlage im Luther-Krankenhaus im Astra-Park ist, ließ die Polisano-Stiftung 2017 anlaufen und folgt dem erfolgreichen Abschluss einer ähnlichen Maßnahme in Cornăţel bei Hermannstadt/Sibiu (die ADZ berichtete). Der Erfolg des Projektes wird zur Verbesserung des Gesundheitszustands der hier behandelten Kinder und zur Verhinderung der durch ungefiltertes Wasser auftretenden Infektionen beitragen. Das Vorhaben unterstützen die Polisano-Klinik, der Französische Wirtschaftsclub in Hermannstadt, das Gong-Theater, die Band Domino (die vergangenen Sonntag ein Wohltätigkeitskonzert im Gong-Theater bot) sowie der Lions-Club Brukenthal. Weitere Informationen zum Projekt sind bei der Internetadresse maratonsibiu.ro/apa-pentru-sanatate-spitalul-copiilor-6916 oder auf der Facebook-Seite der Polisano-Stiftung erhältlich.