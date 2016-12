Prämien für Basketball, Leichtathletik und Ringen

Von: Ralf Sudrigian



Freitag, 23. Dezember 2016

Kronstadt – Ehrenurkunden und Geldprämien anlässlich der Winterfeiertage seitens des Kreisrats Kronstadt/Braşov gab es für drei Abteilungen des Kronstädter Sportvereins „Ţara Bârsei“. Für ihre guten Leistungen wurden die Basketballspielerinnen, die Leichtathletinnen, Leichtathleten und Ringer sowie ihre Trainer ausgezeichnet. „Ţara Bârsei“ ist ein Sportverein, der vom Kreisrat mitfinanziert wird, während ein anderer Kronstädter Sportverein - „Corona“ - vom Stadtrat getragen wird. Anlässlich der Feierlichkeiten beim Kreisrat wurde erneut hervorgehoben, dass das Sportgesetz verbessert werden müsse, wobei auch bessere Bedingungen für Sponsoring erwartet werden. Das in der Nationalliga spielende Frauenteam „Olimpia CSU“ trifft heute (Freitag), ab 17 Uhr, im Kronstädter Sportsaal auf „Universitatea Cluj“. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass nach dem Anpfiff durch die Ex-Spielerin Magdalena Jerebie, von Zuschauern mitgebrachte Plüschtiere und -puppen auf die Spielfläche landen werden. Sie werden eingesammelt und an Kinder in Not gespendet.