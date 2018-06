Public-Viewing der Spiele der Fussball-WM

Auch deutsche Spielfilme zum Thema Fußball werden gezeigt

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 28. Juni 2018

Temeswar – Das Fußball-Fieber erfasst die Temeswarer Innenstadt. Die spannendsten Fußballspiele der FIFA-Fußall-WM können ab diesem Wochenende kostenlos, auf einer riesigen Leinwand, gesehen werden und die Stadionstimmung ist hautnah zu erleben. Zwischen dem 30. Juni und 15. Juli werden täglich die Spiele der Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie das meisterwartete Event der WM, das Finale, im Temeswarer Capitol-Sommergarten gezeigt.

Die Live-Übertragungen der Spiele beginnen am Samstag, dem 30. Juni, um 16 Uhr, im Capitol-Sommergarten. Die Spiele werden mit Unterstützung des Temeswarer Bürgermeisteramts, der Banater Philharmonie, des Deutschen Kulturzentrums Temeswar und des Filmfestivals „Ceau, Cinema!“ gezeigt.

Sowohl Fußballfans als auch Filmbegeisterte kommen in dieser Zeitspanne im Capitol-Sommergarten auf ihre Kosten. In der Halbzeitpause der Fußballspiele sowie zwischen den Direktübertragungen werden Spielfilme, die vom Fußball erzählen, gezeigt. Somit wird am Samstag in der Halbzeit der deutsche Film „Das Wunder von Bern“, aus dem Jahr 2003, in der Regie von Sönke Wortmann, vorgeführt. Am 1. Juli folgt der Film „Al doilea joc“ (Rumänien, 2014) in der Regie von Corneliu Porumboiu; am 2. Juli „Deutschland. Ein Sommermärchen“ (Deutschland, 2006; Regie: Sönke Wortmann) gezeigt. Geplant sind noch folgende Filme: „Der ganz grosse Traum“ (Deutschland, 2011, Regie: Sebastian Grobler), am 3. Juli; „Becoming Zlatan“ (Schwerden, 2015, Regie: Fredrik Gertten, Magnus Gertten) am 6. Juli und „Maradona by Kusturica“ (Serbien, 2008, Regie: Emir Kusturica) am 7. Juli.

Das Programm der Filmvorführungen kann infolge von schlechten Wetterbedingungen verändert werden. Details dazu werden rechtzeitig auf der Event-Seite https://www.facebook.com/events/2117843091834733/ angekündigt.