Radisson-Blu-Hotel am Rudolfsring

Dienstag, 16. Januar 2018

dd. Kronstadt – In den letzten Tagen des kürzlich abgeschlossenen Jahres erhielt die Ra-Ra-Hotelkette die städtische Baugenehmigung für die Konsolidierungsarbeiten am ehemaligen Telefon-Gebäude am Rudolfsring/Bulervardul Eroilor, das seit einigen Jahren nicht mehr seinem ursprünglichen Zweck dient und im Falle eines Erdbebens stark gefährdet ist. Der Bau soll schließlich das Hotel Radisson-Blu beherbergen, das von genannter Gesellschaft betrieben wird. Ursprünglich war die Inbetriebnahme für das Frühjahr dieses Jahres eingeplant. Nun ist der Termin um ein Jahr verschoben worden.



Die Investition wird über 10 Millionen Euro betragen. Das zukünftige Fünf-Sterne-Hotel wird 110 Zimmer, zwei Restaurants, zwei Bars, je einen Konferenz- und Sportsaal und ein Fitnesszentrum umfassen. Ebenfalls 2019 soll außer der Eröffnung dieses Hotels auch ein Hotel der Accor-Hotel-Kette in Kronstadt/Braşov den Betrieb aufnehmen.