Răşinari will Authentizität bewahren

Von: Michael Mundt



Mittwoch, 12. Dezember 2018

Hermannstadt – Ende November stellten die Gemeindevertreter von Răşinari den Leitfaden „Die Authentizität des Dorfes Rășinari bewahren - ein Leitfaden für bewährte Praktiken“ vor. Dieser ist aus dem Projekt „Architekturschule in Răşinari“ hervorgegangen, welches im Oktober und November stattfand. Der Leitfaden zeigt positive und negative Beispiele von Architektur im Dorf sowie Modelle für die Sanierung und Umgestaltung traditioneller Gebäude, um die besonderen architektonischen Merkmale und Elemente zu bewahren oder wiederherzustellen.



„Architektur, enge Gassen und hohe Tore sind Elemente unserer Identität, und ich möchte Ihnen sagen, dass die meisten Gäste, die uns besuchen, genau nach diesen spezifischen Elementen unserer Gegend suchen. Das bedeutet, dass sie für uns echte Werte darstellen müssen, die wir achten. Möglicherweise werden wir jetzt verstehen, dass dies die Gründe sind, warum die Randgebiete/Mărginimea so besonders sind und dass die Anordnung der Höfe zum Ruhm der Einwohner beigetragen hat“, so Bogdan Bucur, Bürgermeister der Gemeinde Rasinari.

Der Leitfaden umfasst mehrere Kapitel, in denen alle wichtigen Themen der Restaurierung sowie der funktionalen Wiederherstellung behandelt werden: von der Volumetrie der Gebäude und ihrer Außengestaltung bis zu den einzelnen Räumen des Hauses, der Wärmedämmung sowie der Gestaltung der Tore.