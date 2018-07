Red Bull Romaniacs 2018

Hard-Enduro-Rallye findet zum 15. Mal statt

Von: Michael Mundt



Dienstag, 24. Juli 2018

Die Red Bull Romaniacs ist eine der härtesten Hard-Enduro-Rallyes der Welt.Foto: Michael Mundt

Hermannstadt – Am heutigen Dienstag starten die Red Bull Romaniacs 2018 in ihre 15. Ausgabe. Wie auch in den vergangenen Jahren hat Andy Fazakas auf der Unteren Promenade/Bulevardul Corneliu Coposu eine Prologstrecke aufgebaut, die den Fahrern schon vor dem eigentlichen Start der Hard-Enduro-Rallye ihr ganzes Können abverlangt.



In den drei Kategorien Gold, Silber und Bronze gehen insgesamt 500 Motorradfahrer aus 53 Ländern an den Start. Jonny Walker und Graham Jarvis sind die beiden großen Namen der „Romaniacs“, die auch in diesem Jahr wieder um den Titel „König der Karpaten“ streiten werden. Walker, der die letzten beiden Ausgaben aufgrund von Verletzungen nicht beenden konnte, ist noch entschlossener, seinen dritten Titel zu gewinnen. Noch ist allerdings Graham Jarvis der „König der Karpaten“. Er ist der Rekordhalter mit sechs Titeln und hat schon im Mai mit dem Sieg beim ErzbergRodeo in der Steiermark bewiesen, dass er wild entschlossen ist, weitere Siege zu feiern: „Die Red Bull Romaniacs sind ein anderes Format als das Red Bull Hare Scramble (ErzbergRodeo). Es sind fünf Renntage, darunter vier lange Tage in den Bergen. Du bist allein für so viel verantwortlich, musst instinktiv auf unbekanntem Terrain fahren.Ich fühle mich gerade in einem guten Rhythmus, um meinen siebten Sieg zu holen.“



Nach den 12 Hindernissen im Prolog starten die Fahrer am Mittwoch in die Berge nach Voineasa im Kreis Vâlcea und enden im Skigebiet Straja bei Petroschen/Petro{ani. Der zweite Renntag findet in den Bergen rund um das Schilltal/Valea Jiului statt, ehe die Fahrer am dritten Renntag von Lupeni nach Gura Răului aufbrechen. Am Samstag, dem letzten Tag der „Romaniacs“, endet das Spektakel wie schon in den Vorjahren auf dem Hammersdorfer Hügel/Dealul Guşteriţei.