Rekord-Besucherzahl

Dienstag, 10. Januar 2017

dd. Kronstadt – Die im kürzlich zu Ende gegangenen Jahr verzeichnete Besucherzahl der Fogarascher Burg hat die 100.000 überschritten. Es ist ein absoluter Rekord für die mittelalterliche Festung und das Museum des Fogarascher Landes „Valer Literat“ wie Dr. Elena Băjenaru, Direktorin dieser Kulturinstitution betonte. „Es sind 30.000 mehr Touristen als im Jahr 2015 registriert worden, sodass wir die 105.000-Grenze erreicht haben“, gab sie an . Dieses große Interesse, das an dieser Burg und dem Museum gezeigt wird, sind den vorgenommenen Investitionen an der Festungsanlage und der Einrichtung neuer Museumsräume zu verdanken. Auch die Zahl der ausländischen Besucher hat zugenommen. Vor allem waren es Touristen aus Deutschland und Frankreich.