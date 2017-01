Richtlinien für Kultur- und Sportprojekte

Hermannstadt – Die Richtlinien zur Förderung von Projekten über die Kultur- und die Sportagenda des Kreisrates Hermannstadt/Sibiu im Jahr 2017 stehen seit Ende Dezember auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.cjsibiu.ro) sowie an deren Sitz in der Sporergasse/General Magheru 14 zur Verfügung. Die interessierten Vereine und Organisationen können sich anhand der Richtlinien über die Zulassungskriterien, die Einreichung der Projekte, die Regeln für die Beantragung der Finanzierung, die Auswahlverfahren und die Regeln für die Umsetzung der Finanzierungsverträge informieren.



Die interessierten Privat- und Rechtspersonen haben die Möglichkeit, schriftliche Vorschläge, Bemerkungen oder Stellungnahmen betreffend die zwei Regelwerke innerhalb der ersten drei Wochen im Januar einzureichen. Nach Einsicht der eingeschickten Mitteilungen wird der Hermannstädter Kreisrat die beiden Regelwerke in seiner ordentlichen Sitzung im Monat Februar bewilligen. Anschließend wird die Kreisverwaltung die Frist zur Einreichung der Projekte bekanntgeben.