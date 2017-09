Ritterorden-Festival in Marienburg

Von: Dieter Drotleff



Freitag, 01. September 2017

Kronstadt – Die siebente Auflage des Festivals „Cavalerii Teutoni se întorc in cetatea Feldioara“ (Der Ritterorden kehrt in die Festung Marienburg zurück) findet vom 1. - 3. September in dieser Burzenländer Gemeinde im Rahmen des Projektes „Traditionelle Kulturveranstaltungen und Bräuche in Marienburg/Feldioara“ statt. Das Programm umfasst innerhalb der drei Tage mittelalterliche Musikdarbietungen, Pferdevorführungen und -wettbewerbe, Ritterkämpfe, Volkstänze und Volksmusik, Fackelzug, Feuerwerk u.a. Im Rahmen des Projektes Burzenländer Legenden werden mittelalterliche Handwerkstätigkeiten vorgeführt. Pop-Konzerte bekannter rumänischer Interpreten finden jeden Abend statt. Heute Freitag, den 1. September, bietet ab 20 Uhr Ducu Bertzi ein abendfüllendes Programm. Am Samstagabend schließen Mihai Constantinescu und Mirabela Dauer ab 19.30 Uhr das Programm, während am Sonntagabend ab 20.30 Uhr Andra ihre Fans begeistern wird.