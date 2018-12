Rock-Oper „Meșterul Manole“

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 08. Dezember 2018

Temeswar – Die Rock-Oper „Meșterul Manole“ in der Komposition Josef Kappls, nach einem Libretto von Victor Cârcu, wird am Montag, dem 10. Dezember, um 19 Uhr, im Capitol-Saal in Temeswar/Timișoara aufgeführt. Es treten der Bariton Dan Patacă (Manole Alb), die Mezzo-Sopranistin Mihaela Ișpan (Miruna), der Bass-Bariton und Chormeister Lucian Onița (Manole Negru) und, als Ehrengast, der Erzähler Radu Ioan Almășan auf. Das Orchester und der Chor der Staatsphilharmonie „Banatul“ aus Temeswar unter der Leitung des Dirigenten Radu Popa sind ebenfalls dabei. Es treten auch der Komponist Josef Kappl an der Bassgitarre, Ion Dorobanțu an der Gitarre und Cristi Rațiu am Schlagzeug auf. Künstlerischer Produzent ist Ion Dorobanțu.

Die Rock-Oper „Meșterul Manole“ gilt als eine der originellsten Kompositionen der Gegenwart und stellt eine Kombination aus Folklore-Musikmotiven, Rock- und symphonischer Musik dar. Victor Cârcu verfasste das Libretto, indem er die rumänische Legende des Meisters Manole an das Opernsingen adaptierte. Das Werk entstand in den Jahren 2008 – 2013 und wurde vor fünf Jahren in Temeswar erstmalig aufgeführt. Das Projekt wird vom Verein „Memoria Culturii“ in Partnerschaft mit der Banater Philharmonie im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Hundertjahrfeier Rumäniens nach Temeswar gebracht und vom Ministerium für Kultus und Nationale Identität finanziell gefördert. Der Eintritt ist frei.