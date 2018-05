„Rumänischer Frühling“

Von: Ralf Sudrigian



Mittwoch, 09. Mai 2018

Kronstadt – Bei der 13. Auflage des Festivals „Rumänischer Frühling in Brüssel“ standen am Sonntag, dem 29. April, der Kreis Kronstadt/Brașov und seine bekanntesten Reiseziele im Mittelpunkt. Veranstalter war das belgisch-rumänische Kulturhaus „Arthis“ unterstützt von dem Kronstädter EU-Parlamentarier seitens der Sozialdemokratischen Partei, Răzvan Popa. Im Square des Blindés stellten sich Folkloregruppen und Volkskünstler aus dem Burzenland, dem Fogarascher Land, dem Repser Ländchen vor. Die Besucher hatten auch die Gelegenheit zur Verkostung von spezifischen Speisen wie z. B. Käse aus Rothbach/Rotbav und Vama Buzăului, Lebkuchen, Honig aus Petersberg/Sânpetru, Konfitüre aus Deutsch-Kreuz/Criț, Obstsaft aus Săcele. Bei der Veranstaltung beteiligte sich auch der Brüsseler Bürgermeister Philippe Close. Er ermutigte die zahlreiche rumänische Gemeinde, die in der belgischen Hauptstadt lebt (rund 40.000 Personen), sich mit eigenen Kandidaten bei den Brüsseler Kommunalwahlen zu beteiligen. Die Kronstädter Delegation, die von Landkreis-Managerin Alina Szasz geleitet wurde, besuchte anlässlich des Aufenthaltes in Belgien auch den Sitz des Europäischen Parlamentes.